Marília vence, respira, e complica o Vila Nova na Série B A fraa equipe paulista conseguiu outro inesperado e importante resultado.

O Marília deu um importante passo para se salvar do rebaixamento à Terceira Divisão ao vencer o Vila Nova por 1 a 0, na noite desta terça-feira, em Marília, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Por outro lado, o resultado foi péssimo para os goianos, que conheceram a terceira derrota consecutiva fora de casa e podem sair do G-4 no sábado.



Com os resultados desta terça, o Marília subiu para a 15ª colocação, com 40 pontos, quatro a mais do que o Criciúma, primeiro time da zona da degola. O Vila, que já vinha de tropeço em casa com o vice-lanterna Gama, parou nos 55 pontos e está ameaçado de cair da terceira para a quinta posição se Santo André e Barueri vencerem Fortaleza e ABC, respectivamente, no sábado. "Não deu, mas vamos trabalhar forte. Temos condições de chegar à Série A porque temos jogos em casa ainda", lamentou o volante Guilherme.





Na próxima rodada, terça-feira que vem, ambas as equipes farão duelos diretos por suas ambições no campeonato. O Vila Nova recebe o Barueri, adversário que também briga pela vaga na Série A, e o Marília encara o Criciúma, em partida decisiva na luta pelo rebaixamento.



Marília

Alencar; Rafael Mineiro, Flávio, Leandro Amaro e Serginho; João Vítor, João Marcos, Ricardinho e Altair (Fernando); Ricardinho Furacão (Betinho) e Cláudio (Jean Carlo).

Técnico: Gilberto Alves.



Vila Nova

Max; Osmar, Valença, Luis Carlos e Fernandinho (Marcel); Alisson, Heleno, Guilherme e Reinaldo; Pedro Júnior (Bruno Batata) e Túlio Maravilha (Johnny).

Técnico: Givanildo Oliveira.



Data: 04/11/2008 (terça-feira).

Local: Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP).

Público: 10.251 pagantes.

Renda: R$ 30.530,00.

Árbitro: Alicio Pena Júnior (Fifa-MG).



Com informações do UOL Esporte