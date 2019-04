Micarla e Gabriel Chalita discutem projeto de Educação para Natal

Júlio Pinheiro Micarla retoma viagens pelo país.

Gabriel foi o criador do projeto Escola Aberta. O objetivo de Micarla é discutir com ele, estratégias de gestão para a capital potiguar, já com base nos dados coletados pela sua equipe de transição."Será um dia inteiro de trabalho com aquele que ampliou os espaços de interação professor-aluno estimulando o aprendizado através do ensino e do incentivo ao docente. Quero ser mais uma aluna do professor Chalita que tem sido tão generoso comigo e com a nossa cidade", agradeceu Micarla.* Com informações da Assessoria de Imprensa