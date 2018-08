Rafael Negão faz alerta sobre adversários do ABC/UnP/Art&C na Taça Brasil

Assessoria de Comunicação/Divulgação Rafael Negão alerta o ABC sobre os "perigos" dos rivais

´´Passamos pelo Horizonte na semifinal do campeonato estadual cearense e trata-se de uma equipe muito perigosa que marca forte e utiliza dois quartetos na partida, um de marcação e outro somente de ataque``, avisa Rafael Negão. Segundo o jogador, os atletas que merecem maior atenção são o fixo Júnior Piu-Piu e o ala Leandro, ´´nosso time está muito bem preparado, mas esses dois jogadores desequilibram para a equipe deles e precisamos ter atenção redobrada``, avisa.O Fortaleza, adversário de domingo, e atual campeão cearense, é o mais perigoso da fase eliminatória. ´´Perdemos a final para eles e a principal força deste time é o conjunto e a qualidade técnica de alguns jogadores como ala-fixo Flávio, o goleiro Facó, o fixo Bila e o ala-esquerdo João César. Mas o ABC trabalhou forte e está muito bem preparado para passar por eles e voltar com a classificação´´, garante Rafael.O técnico Marcos Severino comandou um treino físico na manhã de hoje (6) e pela tarde realizará um coletivo no ginásio Paulo Sarate, localizado no centro de Fortaleza. Para amanhã está previsto um trabalho técnico/tático e à noite a delegação assistirá a abertura da competição com o confronto entre Fortaleza x Horizonte, às 20h, no ginásio da Faculdade Católica. Os jogos serão transmitidos pela TV Diário, canal 26, a cabo.Assessoria de Imprensa