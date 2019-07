Contratos da saúde serão feitos diretamente com hospitais privados vinculados ao SUS Governos do Estado e Município, juntamente com o Ministério Público, mantiveram posição contrária à renovação de contrato com as cooperativas médicas.

Foi encerrada há poucos instantes a reunião entre Estado, município, representantes do Ministério Público e do Ministério da Saúde para tentar solucionar a crise da saúde. A saída consensual entre os presentes foi pela renovação contratual de hospitais que são vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).



De acordo com o secretário estadual de Saúde, George Antunes, o contrato com os hospitais já existe, mas dessa vez aconteceria em caráter emergencial, dada a gravidade do colapso. Ele reiterou que não há possibilidade de renovação com as cooperativas médicas e a medida foi aprovada também pelo município, pelo Ministério Público e pelos conselhos regional e municipal de saúde.



O secretário explicou que serão repassadas verbas para os hospitais para a contratação de mão-de-obra especializada. “Os hospitais vão decidir como vão aplicar os contratos, se serão utilizadas as cooperativas para prestarem o serviço ou se vão utilizar outros meios para suprir essa necessidade de profissionais Nós vamos cooperar tecnicamente e financeiramente”, disse.



A representante do Ministério Público Elaine Cardoso disse que a reunião desta quinta-feira serviu para construir uma saída para a situação crítica. Ela enfatizou que agora é o momento de ajustar a situação com os hospitais e não de buscar propostas com as prestadoras privadas.



Henrique Vitalino, do Ministério da Saúde, explicou que a situação é difícil, mas não há conflito entre Estado e Município. Ele explicou que todos têm que ter responsabilidade com o problema, e o problema é a forma como está organizada a rede de assistência no Rio Grande do Norte.



A presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Solane Costa, criticou a forma como as cooperativas vêm reagindo diante da negativa de renovação dos contratos. Ela enfatizou que os contratos não devem ser renovados com as prestadoras privadas.



Solane Costa citou o contrato global como a solução para o impasse. O contrato consiste um adicionar o valor ao montante pago às cooperativas para que hospitais repassem à prestação de serviço. “Nesse caso o ente público - Estado e Município - não faria contratos com as cooperativas, ficando aos hospitais essa responsabilidade”, falou.



Outra exigência é a adequação dos sistemas de plantão adotados nos hospitais atualmente. Nos novos contratos, os médicos teriam que prestar plantões presenciais e não de sobreaviso, como ocorre hoje. A medida seria válida para os médicos e anestesiologistas.