Carne vermelha aumentou 23,44% este ano

Vlademir Alexandre Trabalhador assalariado precisa trabalhar 32 horas para comprar carne.

De acordo com a pesquisa do Dieese, em novembro de 2007 o consumidor precisava trabalhar aproximadamente 28 horas para obter o valor necessário para comprar 4 kg de carne, já em novembro deste ano, para adquirir a mesma quantidade do produto, o trabahador assalariado precisa trabalhar 32 horas.Com o aumento, a população passa a procurar por alternativas viáveis para o orçamento familiar. A dona de casa Maria Luzinete conta que está trocando a carne bovina pelas carnes brancas.“Na minha casa comemos carne vermelha dois dias por semana, nos outros alternamos entre frango e peixe”, explica a dona de casa.A dona de casa disse que para o fim do ano a tendência para ela é de inovar na ceia de Natal utilizando estas opções para garantir uma refeição completa para toda família.