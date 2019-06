Maria Alice Fernandes está sem cirurgia pediátrica desde o dia 1º

Ana Paula Oliveira Lana Brasil, diretora do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes.

Segundo ela, as crianças que necessitam de cirurgia estão sendo encaminhados para o Hospital Walfredo Gurgel, que dispõe do serviço. “Nesse momento, estamos aguardando comunicado da Secretaria Estadual de Saúde para saber quando poderemos voltar a oferecer o serviço”.A diretora do Maria Alice Fernandes aproveitou para informar sobre o atendimento no hospital. Ela afirma que esta época do ano (em janeiro e fevereiro), a demanda cai e só vai aumentar consideravelmente em março, quando há possibilidade de surto de dengue.Segundo Lana Brasil, em janeiro e fevereiro são registrados, em média, cerca de 180 atendimentos/dia. Os problemas mais comuns nessa época são diarréia e desidratação.Em março, ainda segundo ela, há maior incidência de casos de viroses e infecção respiratória em virtude da dengue. Nesse período do ano, o hospital registra cerca de 350 atendimentos por dia.Sobre a escala de plantão dos médicos, Lana Brasil comenta que “nesse momento está prejudicada”. “A cada 12 horas são necessários três plantonistas. Atualmente, só estão atuando dois”, diz, acrescentando que faltam recursos humanos para completar o quadro.Há um ano, o Maria Alice Fernandes sofreu intervenção ética do Conselho Regional de Medicina (Cremern). Motivo: a falta de médicos para compor as escalas de plantão.