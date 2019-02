Indústrias recebem incentivos fiscais e para uso do gás Assinatura aconteceu hoje (9) para 23 empresas potiguares com validade de cinco anos.

Os empresários do Rio Grande do Norte receberam com gratidão a assinatura de concessões dos incentivos para indústrias, através do Proadi e para uso do gás natural, pelo Progás. Os incentivos são válidos por cinco anos, podendo ser prorrogados por mais 10 anos.



A concessão de Proadi vai permitir melhorias para as empresas. Para a Banassu, indústria do segmento alimentício, instalada em Macaíba, a concessão do Proadi vai possibilitar uma maior competitividade. “Nossa empresa vende para outros estados do Brasil e com o recebimento de incentivos fiscais, podemos investir mais na produção”, declara o empresário Guilherme Bernardes.



Outros benefícios como maior geração de emprego e renda e ampliação da produção, com retorno em investimentos para o estado foram outros pontos abordados na reunião.



A empresa Cotton, que fabrica algodão hidrófilo para hospitais, também foi beneficiada pela assinatura de Progás para os próximos anos. “O Progás nos dá condições de usar um combustível limpo, aumentar a competitividade no mercado e investir mais no maquinário da empresa”, afirma Fabrício Pinheiro, diretor financeiro da empresa.



A classe empresarial elogiou o trabalho do Governo do Estado durante esse ano, através do aumento do teto para micro e pequenas empresas, incluídas no Simples Nacional e melhorias no recolhimento de ICMS no estado.



No relatório final foram beneficiadas 23 empresas, três receberam Progás e 19 Proadi para os próximos cinco anos.