Pré-selecionados do ProUni têm até amanhã para comprovar informações É preciso apresentar os seguintes documentos: comprovante de identidade, comprovante de residência e de renda do candidato e do grupo familiar.

Brasília - Encerra-se nesta sexta-feira (30) o prazo para os pré-selecionados no Programa Universidade para Todos (ProUni) do primeiro semestre de 2009 comprovarem à instituição as informações prestadas na ficha de inscrição do programa.



A primeira lista dos estudantes pré-selecionados para receber as bolsas de estudos em instituições de ensino superior particulares, oferecidas pelo ProUni, foi divulgada no último dia 5 de janeiro.



Agora, os estudantes vão passar apela fase de comprovação dos dados fornecidos ao programa e terão de apresentar até esta sexta-feira os seguintes documentos: comprovante de identidade, comprovante de residência e de renda do candidato e do grupo familiar.



As bolsas que não forem confirmadas nesta primeira lista de selecionados serão repassadas para os estudantes que terão os nomes divulgados na segunda chamada dos pré-aprovados, no dia 11 de fevereiro. Uma terceira lista será publicada no dia 9 de março.



Nesta edição, o ProUni ofereceu 156.416 bolsas de estudos, entre integrais e parciais. Para obter o benefício, 608.148 mil pessoas se inscreveram. Desse total, 95% foram selecionados.



Desde a criação do programa, em 2005, 430 mil bolsas foram destinadas aos alunos de baixa renda, 70% delas integrais, em instituições de ensino superior privadas.



Pode se candidatar às bolsas somente quem obtiver no mínimo 45 pontos na prova do Enem, possuir renda per capita familiar de três salários mínimos, além de ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou em escola particular como bolsista integral.