Apostador mineiro leva Mega-Sena sozinho

Um apostador de São João Del Rei (MG) acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena, sorteada ontem (3). Ele levou uma bolada de R$ 44.550.370,27.O concurso nº 1.036 sorteou as seguintes dezenas: 10 - 27 - 36 - 39 - 41 - 52.Outros 177 bilhetes acertaram as cinco dezenas da quina e cada um ficará com o prêmio de R$ 23.079,89. Na quadra, 11.703 acertaram os quatro números e cada um fica com R$ 349,07 de prêmio.O próximo concurso, que será sorteado na quarta-feira (7), deve pagar R$ 2 milhões de prêmio.

Prêmio

Caso seja aplicado na poupança, o rendimento mensal do prêmio seria de R$ 315 mil, segundo estimativas da Caixa.O prêmio mais alto de 2008 saiu em julho, no concurso 990, em que dois bilhetes dividiram R$ 53,1 milhões.O maior prêmio da Mega-Sena saiu em 1999, quando um apostador de Salvador levou R$ 64,9 milhões, segundo a Caixa.

Com informações do UOL