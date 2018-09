Governo consegue cinco emendas, mas Estrada da Pipa e Via Metropolitana são excluídas

Cedida Iberê lamenta exclusão de Estrada Parque da Pipa e Via Metropolitana.

Afirmando que a reunião foi democrática, Iberê informou que serão contempladas as obras do Terminal Pesqueiro (R$ 30 milhões); da BR-110, ligando Mossoró a Campo Grande (R$ 40 milhões); de ampliação e modernização da rede de hospitais do estado (R$ 40 milhões) e de ampliação do abastecimento de água em Mossoró, ficando destinados R$ 30 milhões, R$ 10 milhões a menos do que foi solicitado. Além desses pedidos do Governo que foram feitos em reunião na semana passada, também foi destinada uma emenda de R$ 40 milhões para obras na BR-226, ligando cidades do Alto Oeste potiguar.Entre as obras que foram solicitadas, mas que não receberam resposta positiva por parte da bancada, estão o Desenvolvimento Industrial / Emater (R$ 20 milhões), o Programa de Promoção e Divulgação Turística do RN (R$ 20 milhões), Circuito Viário Turístico das Lagoas / Bonfim (R$ 40 milhões), duplicação da BR-304 Natal-Mossoró-divisa com o Ceará (R$ 40 milhões) e as duas que o vice-governador lamentou a exclusão: a Estrada Parque da Pipa e a Via Metropolitana.“Nós sabíamos que todas as propostas não seriam aprovadas. Farão falta as outras obras (Estrada da Pipa e Via Metropolitana), mas é preciso que fique bem claro que isso é uma decisão dos parlamentares. Não podemos ficar reclamando. Temos que reconhecer o direito deles, seja qual for a decisão”, disse o vice-governador.A deputada Fátima Bezerra (PT), que compõem a base governista, também elogiou a reunião e disse que, na medida do possível, os parlamentares conseguiram atender a maior parte das reivindicações."Acho que a bancada fez um esforço e acabou contemplando a maioria das reivindicações que nos foram apresentadas", disse Fátima Bezerra.