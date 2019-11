Fluminense consegue a primeira vitória no Estadual do Rio

Enfim, a primeira vitória. Jogando no Maracanã, o Fluminense derrotou o Resende por 3 a 0, na noite deste sábado, em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara. Com a vitória, o Tricolor das Laranjeiras chegou aos quatro pontos ganhos, mesmo número de pontos do Resende.Na próxima rodada, a equipe receberá o Vasco da Gama, em Volta Redonda, na quarta-feira. Já o time do técnico René Simões, medirá forças contra o Duque de Caxias, no Estádio de Los Lários, em Xerém, na quinta-feira.No primeiro tempo, muita correria, expulsão, mas nada de gols. Aos 26 minutos, o Árbitro Luis Antônio Silva Santos ACERTOU ao expulsar o volante Fabinho, que já tinha cartão amarelo, e cometeu falta no jogador Léo, parando o seria um contra-ataque da equipe visitante.Aos 44 minutos, Léo do Resende perdeu uma chance incrível de abrir o placar. Na etapa complementar, mais expulsão. Aos 20, foi à vez do jogador Bruno Leite ir para o chuveiro mais cedo, ao cometer falta violenta em Jaílton no centro do gramado.Com dez homens para cada lado, sobrou espaço para os contra-ataques. Aos 23 minutos, após confusão na área do Resende, a bola sobrou para o zagueiro Luiz Alberto, que girou e de perna direita, abriu o placar: Fluminense 1 a 0. Três minutos depois, Roger chutou. O goleiro Cléber defendeu e no rebote, Maicon empurrou para o fundo das redes: 2 a 0. Aos 36 minutos, Leandro Bomfim fechou o placar com um golaço de falta: Fluminense 3 x 0 Resende.



Jogo: Fluminense 3 x 0 Resende

Local: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã)

Data: 31 de janeiro

Horário: 18h15min

Árbitro: Luis Antônio Silva dos Santos

Assistentes: Jorge Luis Campos Roxo e Ivan Silva Araújo.

Fluminense: Fernando Henrique, Wellington Monteiro (Maicon), Luiz Alberto, Edcarlos e Leandro; Jailton, Fabinho, Leandro Bomfim e Conca (Diguinho); Leandro Amaral (Tartá) e Roger.

Técnico: René Simões.

Resende: Cléber, Bruno Leite, Naílton, Breno e Felipinho (Esquerdinha); Beto (Marcio Gomes), Fred, Fábio Azevedo e Léo; Fabiano e Bruno Meneghel.

Técnico: Antônio Carlos Roy.