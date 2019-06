Dois homens são presos nesta sexta-feira em Muriú durante Operação Verão Jedson Santos foi preso por tráfico de drogas e Leandro Thiago por transporte de veiculo roubado.

Operação Verão- Policiais militares prenderam duas pessoas na madrugada desta sexta-feira (9), em uma barreira montada nas proximidades da praia de Muriú. Uma das pessoas foi presa acusada de tráfico de drogas e o outro por conduzir uma moto roubada.



Jedson Santos da Silva de 27 anos, estava em uma moto Honda CG 150, com 150 pedras de crack e 30 papelotes de maconha. O acusado já responde pelos crimes de tráfico de drogas, agressão e estupro.



Leandro Thiago estava de posse de uma moto que havia sido furtada no bairro do Vale Dourado na Zona Norte de Natal.



Os dois homens foram enviados para a delegacia de plantão da zona Norte, pela equipe de Ceará Mirim que realizava o patrulhamento da região.



De acordo com informações do comandante da 2ª Companhia Independente da Policia Militar, o major Wellington Arcanjo, serão realizadas barreiras todos os dias, durante 24h até o final de fevereiro.



“Estaremos realizando estas barreiras em todo o litoral Norte, para dar mais segurança a população, e que elas estarão dia e noite, pois grande parte das ocorrências é à noite” diz o comandante.