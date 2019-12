Polícia estoura boca de fumo no Pitimbu

A Polícia Militar estourou nesta tarde uma boca de fumo no conjunto Pitimbu, zona Sul de Natal. Foram apreendidos seis trouxas de maconha, 37 pedras de crack e 230 reais em notas de 50, 20, 10 e 2 reais.

Os policiais da Rondas Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) realizavam patrulhamento no conjunto até que perceberam o movimento suspeito de dois rapazes que saíam de uma casa na rua Jardim do Éden.

Os policiais seguiram eles até uma casa onde estavam mais três pessoas. Três deles permaneceram na sala e o outro foi ao banheiro para se livrar das drogas no vaso sanitário, porém a descarga do vaso estava quebrada e as drogas não desceram. Os policiais encontraram no saco 37 pedras de crack e seis trouxas de maconha.

O rapaz que levou as drogas para o banheiro era Diego da Silva Caldas, de 21 anos, e seus comparsas eram Marcicleide Ales Sobrinho e mais dois menores (outro rapaz e uma moça). Foram encontrados no bolso de Diego da Silva R$ 230 em dinheiro.

O quarteto foi encaminhado para a delegacia de plantão da zona Sul. Os menores foram encaminhados para uma unidade de recuperação de menores. E Marcicleide Alves para a 2ª delegacia de polícia de Parnamirim.

*Alterada às 19h50 para acréscimo de informações.