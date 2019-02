Dupla executa homem em frente à sua casa em Morro Branco Luciano Pereira foi morto a tiros na noite da quarta-feira (10). Polícia ainda não tem pistas dos suspeitos.

Dois homens armados em um carro assassinaram Luciano Pereira da Silva, 30, na noite da quarta-feira (10), em Morro Branco.



Segundo informações da delegacia de plantão da zona Sul, o crime aconteceu na rua Potiguarana às 23h e a vítima estava em frente à sua casa quando foi surpreendida pelos dois homens.



De acordo com relatos de moradores do local à polícia, um dos suspeitos do crime é conhecido por "Pezão". Policiais civis e peritos do Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep) estiveram no local para dar início as investigações.