América consegue virada espetacular e respira aliviado na Série B O time rubro foi para cima desde o início, e foi premiado com dois gols nos últimos três minutos de jogo

Os jogadores do América finalmente entenderam o recado, atenderam o pedido da torcida, foram para cima do São Caetano, e mesmo jogando fora de casa, venceu de 2 a 1, uma virada espetacular nos minutos finais e, por enquanto, está se livrando do rebaixamento. O São Caetano, por sua vez, segue na parte intermediária da tabela, e com 50



O time rubro agora ocupa a 15ª posição, com 43 pontos, no final da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Mecão perdia por 1 a 0 até os 42 minutos do segundo tempo, quando empatou e virou três minutos mais tarde.



O time rubro, jogando com Aloísio no meio, e novamente contando com uma grande atuação do meia Saulo, imprensava o São Caetano, em busca do gol, perseguindo de verdade o resultado positivo.



Apesar da vontade demonstrada pelo adversário, foi o São Caetano quem começou pressionando, e logo aos cinco minutos já assustou. Após cobrança de falta, a zaga do América tirou e Gérson chegou batendo de primeira. A bola passou tirando tinta da trave esquerda de Fabiano. Mas dois minutos depois o Azulão balançou as redes. Andrezinho levantou bola na área do América pelo lado esquerdo, o goleiro saiu mal, Ademir Sopa se antecipou e desvia para o gol vazio, de cabeça.



Depois do gol, o São Caetano parou e o América passou a ter maior volume de jogo e a criar as melhores chances, e quase empatou em duas oportunidades. Aos 10 minutos, Daniel fez cruzamento da direita e Jimmy desviou de cabeça, mas a bola acertou a trave direita de Luiz, que só observou. No minuto seguinte, Saulo cobrou falta da intermediária e Luiz voou no canto direito para fazer grande defesa.



O time potiguar seguia perdendo várias chances de gol, e o resultado já era injusto. O São Caetano só foi voltar a levar perigo ao gol americano aos 38 minutos. Júlio deu belo lançamento na área para Tuta, que chuta de primeira para boa defesa de Fabiano, que apareceu bem e fechou o ângulo do atacante do Azulão.



Pressão e domínio

Na volta do intervalo, o jogo se manteve da mesma forma que terminou a primeira etapa, com o clube natalense mandando na partida. O América possuía maior posse de bola, mas mostrava muita limitação na hora do último passe e na finalização.



O Azulão esperava o Mecão para contra-atacar com velocidade. Aos 14 minutos, Gérson cobrou falta com categoria e Fabiano pulou no ângulo direito para fazer grande defesa. O América perdeu chance incrível aos 21 minutos. Cascata fez boa jogada pela esquerda, limpou dois defensores do São Caetano do lance e rolou para Jimmy, sozinho na cara do gol. O atacante do América tocou na saída de Luiz e a bola saiu à esquerda.



Virada espetacular

O time de Natal seguiu pressionando, e o São Caetano, que apenas administrava o resultado, foi castigado no finalzinho. Aos 42 minutos, após cruzamento da direita, o atacante Nicácio apareceu livre para desviar de cabeça e deixar tudo igual no Anacleto Campanella.



Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o time potiguar virou no último minuto. Cascata fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para Fábio Neves desviar para o gol e decretar a vitória americana. Resultado justo para um time procurou o gol nos 90 minutos.



Próximos jogos

Pela 37ª rodada da competição, o São Caetano volta a campo já nesta terça-feira, contra o Juventude, novamente no ABC paulista, às 20h30. O América, por sua vez, enfrenta o Barueri no sábado da próxima semana, dia 22, às 16h20, na Grande São Paulo.



São Caetano

Luiz; Tobi, Marco Aurélio, e Leonardo; Júlio, Rafinha (Diogo), Ademir Sopa, Gérson (Lino) e Andrezinho; Tuta e Tatu (Vandinho).

Técnico: Osvaldo Alvarez.



América-RN

Fabiano; Daniel (Toni), Robson, Adalberto e Vandinho; Elias, Luis Maranhão, Saulo e Aloísio (Fábio Neves); Cascata e Jimmy (Nicácio).

Técnico: Ruy Scarpino.



Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

Público: 439 pagantes

Renda: R$ 2.485,00

Árbitro: Arnoldo Vasconcelos Figarela-RO )





