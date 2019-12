Cimed/Brasil Telecom x Vivo/Minas: desempate vale o título do terceiro turno

Emoção à vista no ginásio Capoeirão nesta SEXTA-FEIRA (06.02). Pela quinta vez na Superliga Masculina de vôlei 08/09, Cimed/Brasil Telecom (SC) e Vivo/Minas (MG) estarão frente a frente. Até o momento, foram quatro confrontos e duas vitórias para cada lado. Além disso, em duas dessas partidas, os títulos do primeiro e segundo turnos em jogo. E cada time faturou um. Agora, as equipes duelarão para saber quem levará vantagem no confronto na 15ª edição do campeonato.Além de passar a frente no retrospecto, o vencedor será o campeão do terceiro turno da fase classificatória. O clássico começa às 21h e terá transmissão ao vivo do canal Sportv. A Cimed/Brasil Telecom lidera a classificação geral da Superliga 08/09, com 36 pontos, seguida de perto do Vivo/Minas, com 35. Se vencer, o time mineiro empatará com o catarinense em número de pontos. Se perder, a diferença da equipe de Florianópolis subirá para dois pontos.

Na decisão do primeiro turno, vitória da Cimed/Brasil Telecom por 3 sets a 0, em Florianópolis. Já na final da segunda etapa, o Vivo/Minas deu o troco e venceu por 3 sets a 2, também na capital catarinense.

O confronte entre Cimed/Brasil Telecom e Vivo/Minas já é um clássico do voleibol brasileiro. Nas últimas três edições da Superliga, as equipes chegaram à final. O time catarinense ganhou as edições 05/06 e 07/08, enquanto o mineiro venceu na temporada 06/07.

Em um confronto tão conhecido e equilibrado, tanto o técnico da Cimed/Brasil Telecom, Marcos Pacheco, quanto o do Vivo/Minas, Mauro Grasso, afirmam que a dificuldade aumenta a cada partida. "Cada vez fica mais difícil enfrentar o time da Cimed. São pequenos detalhes que fazem a diferença no final dos sets. Pode ser um saque, uma defesa ou um contra-ataque. Por isso, a semana que antecede nossos confrontos são sempre de estudos de ambas as partes", ressalta Mauro.

Para o comandante da Cimed/Brasil Telecom o momento é de rever os confrontos anteriores e acertar os detalhes para a final. "Quanto enfrentamos o time do Vivo/Minas completo, vencemos os dois jogos por 3 sets 0. Analisamos os jogos anteriores e já vimos o que precisamos ajustar. Mas prefiro não comentar. Esse segredo faz parte da estratégia para um jogo tão equilibrado", conta Marcos Pacheco.

Pacheco esconde mais uma vez o jogo quando o assunto é o time que começará a partida. "Vamos reunir toda a comissão técnica e estudar as possibilidades que temos para escalar a equipe. Tenho um plantel que dá esta chance de decidir o time antes da de cada partida baseado nas características do adversário", conta Pacheco. E neste assunto Mauro Grasso também faz mistéri "Ainda não defini o time. Ainda não sei se poderei escalar o André Heller, que se recupera de um torcicolo, e o Maurício de uma lombalgia".

Para Mauro Grasso, a força da Cimed/Brasil Telecom está no conjunto da equipe. "Eles tem um excelente levantador, que é o Bruninho. Ele imprime um ritmo veloz à partida e joga bastante com os centrais, que são muito altos. Além disso, o time joga junto há muito tempo. O Bruno pode levantar até de olho fechado que ele acerta o tempo de bola dos atacantes", diz Mauro, que destaca a confiança como uma das características que precisa aumentar a cada partida.

Há quatro temporadas, Cimed/Brasil Telecom e Vivo/Minas se enfrentam na Superliga. Até o momento, foram 21 jogos, com 11 vitórias catarinenses e 10 vitórias mineiras. Na temporada 05/06, o time do Sul ganhou quatro vezes e perdeu três. Na seguinte, foi a vez de os mineiros vencerem quatro confrontos e serem derrotados em três. Na edição 07/08, três vitórias da Cimed/Brasil Telecom contra apenas uma do Vivo/Minas. Nesta temporada, empate até o moment 2 a 2.

O mando de quadra tem feito a diferença na história. O Vivo/Minas venceu seis vezes jogando em Minas Gerais e perdeu três em casa. Já a Cimed/Brasil Telecom ganhou oito jogos em Santa Catarina e foi derrotado em outros quatro.

Após os dois primeiros turnos, o Vivo/Minas lidera dois rankings nas estatísticas por equipes da competição, enquanto a Cimed/Brasil Telecom ocupa a primeira colocação em um. O time mineiro tem o ataque mais eficiente, com 36,75% de eficiência, e está em primeiro na defesa (19,60%). Já a equipe catarinense lidera os números do levantamento (34,70%). O Vivo/Minas está na segunda colocação no saque (5,70%), na quinta no levantamento (30,59%) e na recepção (50,13%), além de ocupar a 12ª colocação no bloqueio (16,54%).

A Cimed/Brasil Telecom é a terceira mais eficiente no ataque (33,76%), a quarta no bloqueio (21,49%) e no saque (4,95%), a segunda na defesa (18,32%) e a sexta na recepção (49,73%).

Individualmente, dois atletas se destacam nos números. O levantador Bruno Rezende, da Cimed/Brasil Telecom, lidera no levantamento (40,89%). Já o líbero Serginho, do Vivo/Minas, é o primeiro colocado na defesa (37,79%).

CIMED/BRASIL TELECOM - O técnico Marcos Pacheco não definiu o time que começará a partida. No último confronto, a equipe inicial foi: Bruno, Théo, Thiago Alves, Renato, Éder e Lucão. Líbero - Mario Jr.

VIVO/MINAS - O treinador Mauro Grasso não definiu a equipe que começará a partida. No último duelo, o time inicial foi: Rafa, Igor, Maurício, Ezinho, André Heller e Henrique. Líbero - Serginho