Muita emoção no sepultamento da natalense morta na Espanha

Fotos: Geraldo Miranda Familiares e curiosos foram ao Bom Pastor

De acordo com familiares, eles passaram a ser falar quase que diariamente até Rodrigo comprar as passagens dela. Segundo o tio da vítima, Cícero Ferreira, Rodrigo era uma pessoa tranqüila, normal. “Ele a chamava de Minha Menina, sendo sempre atencioso e cuidadoso com ela”, afirma.A família conta que Rodrigo comentava que assim que chegasse a Natal iria se casar com Vanessa. “Assim que estivermos no Brasil, casaremos para juntar as nossas famílias”, afirmava o companheiro.Segundo a mãe da vitima, Maria de Fátima Ferreira, sempre que a família perguntava como as coisas iam, Vanessa afirmava que estava tudo bem e que em dezembro deste ano ela viria a Natal para ver a família e se casar.A vitima era a segunda filha mulher de cinco filhos e deixou duas crianças, um garoto de dez anos e uma menina de cinco que viviam sob os cuidados da avó.“Mãe se preocupa não, que eu estarei ai em dezembro para ver vocês”, afirmava Vanessa. Segundo familiares, ela era boa filha, sempre animada e querida por todos.A vítima juntou 20 mil euros durante a sua estadia na Europa para comprar uma casa própria para sua mãe e abrir um restaurante. “Tudo que a minha filha queria era comprar a minha casa. Ela morreu com o dinheiro”, conta Maria de Fátima Ferreira.Vanessa vivia na cidade de Murcia, na Espanha, trabalhando como prostituta. O autor do crime era um militar espanhol que, matou a potiguar por ciúmes, com uma pistola calibre ponto 40.Outra brasileira foi morta no apartamento com um tiro na cabeça. Em seguida o assassino se matou após ser cercado pela polícia espanhola.O corpo de Vanessa foi trazido da Espanha para o Brasil com o Auxilio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e com o patrocínio do Governo do estado.O valor divulgado pela família do auxílio do Governo do Estado para transporte e sepultamento foi de R$12 mil .