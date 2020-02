Botafogo: ataque de muitos artilheiros Tarefa de fazer gol é distribuída entre vários jogadores do Botafogo no Estadual do Rio.

Time de "vários" artilheiros



Tarefa de fazer gol é distribuída entre vários jogadores do Botafogo no Estadual do Rio





A uma rodada do fim da fase classificatória da Taça Guanabara, o técnico Ney Franco, do Botafogo, tem motivos para comemorar. Com a classificação assegurada para as semifinais da competição, e o ocupando a vice-liderança, com 15 pontos, um a menos que o líder Flamengo, o Alvinegro enfrenta o rubro-negro, no próximo domingo, dia 15 de fevereiro, pela última rodada do primeiro turno. Na partida, será conhecido o líder do grupo.





A equipe de General Severiano é dona do melhor ataque da competição, com quinze gols, em seis partidas; três a mais que o segundo time, com o ataque mais positivo, o rival Flamengo. O principal motivo para o bom número de gols, é que no time botafoguense os atacantes não são os únicos que tem a responsabilidade de balançar as redes.



Até agora, Victor Simões(cinco), Maicossuel (quatro), Fahel (três) e Reinaldo (dois) já marcaram. "É importante que todos façam gols porque acaba dividindo a responsabilidade.



O bom é que a equipe está sempre marcando, os jogadores estão chegando de trás. O Maicossuel é praticamente um terceiro atacante", falou o técnico Ney Franco ao site Justicadesportiva.com.br





O comandante do Glorioso aproveitou para discordar do centroavante Reinaldo. O atacante botafoguense havia declarado que a defesa do Flamengo é a melhor do Brasil.



Ney Franco afirmou que no Rio de Janeiro as zagas estão no mesmo nível. "Ainda é prematuro para falar qual é a melhor defesa aqui no Rio, para mim, estão todas mais ou menos no mesmo nível. A do Vasco e a do Fluminense estão se acertando. A nossa e a do Flamengo são boas", disse o técnico.