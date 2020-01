Palmeiras e Santos se enfrentam pela liderança do Paulistão Em segundo lugar, com 12 pontos e uma partida a menos, a equipe alviverde busca manter 100% de aproveitamento.

Pela liderança do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos fazem – neste domingo (8), às 17h, no estádio Palestra Itália – o primeiro grande clássico paulista desta temporada. Em segundo lugar, com 12 pontos e uma partida a menos, a equipe alviverde busca manter 100% de aproveitamento. Já o Santos, quarto colocado, tenta ficar no grupo dos quatro melhores.



No último encontro entre as duas equipes – pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro –, o clube da capital venceu por 2 a 1, na Vila Belmiro. Além disso, os times se encontraram mais duas vezes na última temporada: empate por 1 a 1, pelo Campeonato Paulista, e triunfo do Palmeiras por 4 a 2, no 1° turno do Brasileiro.



Após perder para o Ituano, o clube da Baixada Santista conseguiu sua redenção neste estadual. Contra o São Caetano, com boa atuação de Róbson – estreante na competição, que marcou dois gols – o time dirigido por Márcio Fernandes voltou a figurar no bloco principal da competição.



Satisfeito, o gerente de futebol do clube, Ocimar Bolicenho, salientou o importante resultado obtido contra a equipe do ABC Paulista. “Graças a Deus, o resultado veio. As coisas surgiram, mas importante mesmo foi a forma como o grupo se apresentou. Ganhamos confiança, no crescimento padrão”, disse.



De baixa, somente o lateral Pará, que foi expulso no último minuto da partida. Quanto a Luizinho – titular em todas as partidas, mas que saiu com suspeitas de um lesão na coxa –, sua presença está praticamente descartada. Com isso, o volante Adriano pode ser uma opção pelo setor.



“Sei que a lesão do Luizinho será avaliada nesta sexta-feira, mas ainda não teve agravante – pois o jogador saiu logo que sentiu a fisgada. Quanto a expulsão do Pará foi pura inexperiência, em um lance muito tranquilo. Faltou a maturidade, porém nada de anormal”, explicou Bolicenho.



Para o confronto, o zagueiro Domingos tem condições e deve atuar. Com isso, o Santos viaja neste sábado, por volta das 18h. “Vamos para o clássico com moral e consciência. Sinceramente, não acho que levaremos vantagem, pois sei que fizeram uma grande preparação. Está tudo muito bem encaminhado para a partida”, falou.



No Palmeiras, o clima é de total harmonia. Por enquanto, o clube faz uma temporada impecável: foram seis jogos e seis vitórias. Após poupar grande parte de seus titulares para o confronto diante da Ponte Preta, com a vitória por 3 a 2, o foco – que estava no para o jogo contra o Real Potosí, pela Copa Libertadores – volta a ser o estadual.



Artilheiro do clube na temporada com cinco gols, junto com o meia Cleiton Xavier, Keirrison é a maior esperança do Palmeiras. Tudo porque o jogador tem uma história recente positiva contra o próximo adversário. Na última temporada, foram duas partidas pelo Coritiba e sete tentos anotados.



Tranquilo, o jogador enalteceu o fato do clube da capital poder consolidar a liderança. Contudo, não escondeu sua expectativa. “Estou bem, pois a ansiedade é grande. Será meu primeiro clássico, com um objetivo claro: brigar pela liderança. Com isso, nosso principal objetivo é manter o que o grupo tem feito”, confessou.



Apesar de ser apenas seu primeiro clássico, o jovem, de apenas 20 anos, confessou que “tudo pode acontecer nesta partida”. “Todos estão se ajudando muito e, principalmente, entendendo o que o Vanderlei [Luxemburgo] está passando. Sei que as derrotas virão, é normal do futebol. Estamos preparados, mas ninguém quer perder”, reforçou.



Para o confronto, somente o zagueiro Maurício Ramos não jogará – suspenso pelo 3° cartão amarelo. Com isso, Keirrison espera ajudar com gols. “É importante para um atacante. Queremos a vitória e a liderança. Por isso, espero marcar ainda mais para ajudar a minha equipe”, salientou.



Sem definições, o atacante não reclama da rotatividade do elenco. Com duas competições neste primeiro semestre, Vanderlei Luxemburgo não esconde privilegiar a Libertadores. “Estamos assimilando muito bem o que a comissão determina. São profissionais que venceram e sabem o que será melhor para nós”, finalizou.



Ficha técnica



Palmeiras: Bruno; Jéci, Edmílson e Danilo; Fabinho Capixaba, Pierre, Diego Souza, Cleiton Xavier e Pablo Armero (Jéferson); Willians e Keirrison.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.



Santos: Fábio Costa; Luizinho (Adriano), Domingos, Fabiano Eller e Léo; Roberto Brum, Rodrigo Souto, Madson e Lúcio Flávio (Róbson); Roni e Kléber Pereira.

Técnico: Márcio Fernandes.



Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Carvalho Van Gasse e Newton dos Reis Barreira.

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo.

Data e horário: 8 de fevereiro, às 17h.

.