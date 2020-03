Júlia Arruda reafirma oposição a prefeitura de Natal na Câmara

“Sei que o vereador Júlio Protásio teve uma conversa com a governadora. Mas antes disso, eu já havia falado informalmente com ela, e a única orientação que tive era que o PSB deve estar fortalecido no projeto dela para o Senado em 2010. Porém, não opinou sobre eu ser a única pessebista na bancada de oposição”, disse Júlia Arruda.Segundo a parlamentar a parceria da governadora com a prefeita de Natal, Micarla de Sousa (PV) é administrativa. Ela desconhece qualquer acordo político entre as duas chefes do Executivo estadual e municipal. “Mantenho minha oposição responsável, como sempre declarei. E a governadora entendeu isso”, ressaltou.A parlamentar disse ainda que a reunião que a governadora Wilma de Faria deve ter com cada um dos vereadores do PSB individualmente, divulgada pelo líder do PSB na Câmara, Júlio Protásio na última sexta-feira (13), deve ser para discutir justamente o futuro dela em 2010, e não, possíveis mudanças no Legislativo municipal.“Ela deve falar o que disse a mim. Fortalecer o partido para elegê-la senadora em 2010. Não há outro assunto na pauta”, informou a pessebista.Sobre o Encontro Nacional de Vereadores realizado na semana passada em Brasília, a vereadora comentou que foi uma experiência importante para o seu primeiro mandato.“Tive a oportunidade de conversar com parlamentares de todo o país, conhecer propostas e projetos novos. Podemos interagir com outros vereadores sobre as mais diferentes necessidades de cada município”, lembrou ela.Além da vereadora Júlia Arruda (PSB), também participaram do encontro os parlamentares Ney Júnior (DEM) e Júlio Protásio (PSB), representando a Câmara Municipal de Natal.