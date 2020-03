Burro Elétrico/Aascugal desfilam nesta quinta-feira

Os blocos Burro Elétrico e Aascugal (Associação dos Assopradores do Cu do Galo) vão percorrer na quinta-feira (19) as ruas de Petrópolis com bandas de frevo, revivendo os antigos carnavais.A concentração será no Café Capuccino, às 18h.

Durante a festa, os participantes do bloco ganham cerveja, água Mineral Santa Maria, uísque, quitutes da Gosto de Pão e caldo do Pite Self-Service.No sábado (21) de carnaval, o Burro Elétrico invadirá a rua principal da Praia de Pirangi, com saída às 20h do Cajueiro. Depois a folia continua na Paçoca de Pilão, ao som do DJSolon e bandas de frevo.

Vendas dos abadás no Shopping Orla Sul.Informações: 3642-1265