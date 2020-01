No domingo tem Feijão com Rock

O primeiro Feijão com Rock de 2009 é a 24ª edição da festa e será realizado no próximo domingo (8) no Village Real, a partir das 12h. As senhas antecipadas estão sendo vendidas no Sargent Peppers e no Gringos Bar por R$10. No local, o valor será R$15.

O feijão será servido à vontade e o rock fica por conta das bandas Metallica Cover, Revolver, Sigma 6 e Kentucky. Além da música e do almoço, a festa oferece piscina, futebol e vôlei.

