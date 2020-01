Deck da Ponta do Morcego é interditado

O deck da Ponta do Morcego, estrutura de madeira construída em 1996 para o tráfego de pedestres, na Praia do Meio, foi interditada oficialmente, como publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (10), por apresentar riscos aos transeuntes. O acesso à estrutura foi restrito depois da assinatura do auto de interdição, firmado pelo coronel Christian Bezerril, comandante geral do corpo de bombeiros do militar do RN.

A interdição do deck veio após a vistoria da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) no dia 28 de janeiro. No laudo emitido pelo órgão, a estrutura apresenta problemas como a ausência de tábuas que compõem o piso da armação e ferrugem em componentes de metal que colocam em risco a saúde dos pedestres.

De acordo com o secretário da Semsur, João Bastos, com a publicação do auto de interdição no Diário Oficial do Município (DOM), os trâmites legais devem ser iniciados.Entretanto, devido a urgência da situação o processo licitatório deve ser dispensado. "As pessoas que passam por lá podem cair a qualquer momento. Mesmo com a faixa de interdição que tem no local, os pedestres insistem em passar por lá", disse o secretário.

Ainda de acordo com o ele, uma nova estrutura deve ser erguida em substituição ao deck antigo. O projeto para uma nova armação já foi iniciado e deve ser apresentado à prefeita entre fevereiro e março. O tempo de execução e o valor da obra não foram divulgados.

João Bastos disse que a obra é muito diferente do que a Semsur está acostumada a trabalhar, por ser elevada entre as pedras. "Trabalhamos em função do movimento das marés e por isso a obra se torna demorada. Mas queremos entregá-la o quanto antes por ser um equipamento turístico importantes", concluiu.