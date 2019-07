PSDB garante apoio à candidatura de Luiz Almir para deputado federal em 2010

Arquivo Nominuto Machado: "Eleição municipal já passou."

Mesmo sem demonstrar muito entusiasmo, Machado disse que Almir tem “seu espaço” dentro do partido, ainda que ele tenha desobedecido as orientações do PSDB e apoiado Micarla de Sousa (PV), e não Wober Júnior (PPS), para prefeito em 2008.“A eleição municipal já passou. Queremos fazer agora um bom quadro para concorrer em 2010”, avalia, classificando os nomes de Geraldo Melo e Luiz Almir como “fortes” para deputado federal.O presidente municipal do PSDB lembrou, no entanto, que alianças com outros partidos, entre eles o PPS e o DEM, podem trazer novos nomes, e qualquer tentativa de compor um quadro “não passa de especulação”.Outros “nomes fortes” do partido, desta vez para a Assembléia Legislativa, seriam o ex-prefeito de Barra de Maxaranguape, Amaro Saturnino, e Tomba, que foi prefeito de Santa Cruz pelo PTB mas pretende mudar para o PSDB em breve.