Currais Novos: José Lins recebe cassação do opositor com tranquilidade

A ação que temporariamente retira o prefeito do seu cargo foi formulada pelo advogado de José Lins, Eurico Pereira, e tem como teor principal a compra de votos durante a campanha municipal.O ex-prefeito disputou e perdeu a eleição em 05 de outubro por pouco mais de mil votos para Geraldo Gomes, que obteve 13.380 de votos dos quase 32 mil eleitores da cidade. Em apenas três meses de campanha, houve candidaturas impugnadas “guerra” de cavalgadas e confronto de comícios.“O que aconteceu foram coisas que eu nunca havia visto antes”, comentou José Lins. Ele vem se revezando com Geraldo Gomes no poder há quatro mandatos.Como Geraldo Gomes obteve mais de 50% dos votos válidos, caso a decisão em primeira instância seja mantida pelos Tribunais, haverá novas eleições. Nesse caso, José Lins já sabe o que fará: “entro na disputa novamente.”