Crispiniano Neto lança "Lula na Literatura de Cordel"

Maiara Cruz Crispiniano já lançou folhetos inspirados em outros políticos.

Integrante da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, Crispiniano, além dos versos destinados ao amigo petista, reúne várias homenagens poéticas a Lula. Dentre elas, encontra-se um repente do cearense Patativa do Assaré, que não fala diretamente do ex-metalúrgico.“Patativa do Assaré não chegou a fazer nenhum poema sobre Lula, mas deu o perfil de um presidente do tipo de Lula, que viesse dos movimentos sociais”, disse Crispiniano em entrevista aona manhã desta terça-feira.Crispiniano já lançou folhetos inspirados em outros políticos. “Todo mundo sabe da minha boa relação com o presidente Lula desde a fundação do PT, mas, na verdade, eu sou um pesquisador. Estou trabalhando vários temas".Na opinião do autor, a internet popularizou e alavancou a cultura do cordel. “O cordel perdeu força no final da década de 60, quando a tecnologia de impressão passou das tipografias para os offsets, quando o papel foi dolarizado e um milheiro de folhetos ficava muito caro”.“Algumas gráficas começaram a editar por conta própria. E, além disso, a internet e a globalização deram força ao cordel”, conclui.“Lula na Literatura de Cordel” já foi lançado no Rio de Janeiro, São Paulo, Aracaju e Recife. Em 18 de dezembro, será lançado em Brasília.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta terça-feira (9).