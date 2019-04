Micarla se reúne com os vereadores nesta terça-feira Eleitos e reeleitos vão ter primeiro encontro coletivo com a prefeita eleita.

A prefeita eleita, Micarla de Sousa vai se reunir, nesta terça-feira (23), com os 21 vereadores eleitos e reeleitos, no Novotel Ladeira do Sol. Mesmo já tendo dito várias vezes que não vai interferir na escolha do futuro presidente da Casa, os parlamentares aguardam uma posição da pevista.



O vereador eleito Ney Lopes Júnior, que faz parte do atual G-10, espera poder conversar com a prefeita eleita ao lado dos outros parlamentares pra reforçar a importância do apoio de Micarla. “Ainda não conversamos com ela, mas aproveitaremos o momento para falarmos individualmente sobre a postura do grupo”, reforçou.



Ney Júnior defende um nome à Presidência da Casa que possa estar em parceria com a gestão municipal, e pretende expor isso à Micarla nesta terça-feira (23).



O Grupo pretende ser reunir logo após o encontro para lançar os candidatos do G-10 à vaga. Até o momento, o único que externou a intenção de ser candidato pelo grupo foi o vereador Aquino Neto (PV).



“O que vai prevalecer é o consenso. Aquele que o grupo achar que se encaixa melhor com os critérios formalizados por nós mesmos, durante todas reuniões, será o candidato. Vamos avaliar todos os que postulam a vaga para depois formalizarmos o nosso representante”, ressaltou Ney Júnior.