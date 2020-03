P. Silva quebra recorde em supermaratona no Rio Grande do Sul O potiguar defendeu a equipe do Cruzeiro-MG e baixou a marca anterior da prova em 6 segundos

Mais um potiguar fez miséria nas pistas no fim de semana. José Pereira da Silva, o P. Silva (hoje defendendo a equipe do Cruzeiro Esporte Clube-MG) sagrou-se campeão da Supermaratona Cidade do Rio Grande, evento realizado na cidade de mesmo nome, no Rio Grande do Sul, domingo (15.02).



O atleta - que em terras potiguares tem como técnico Marcos Gomes - fez os 50 km da prova em 2h48min95s, e baixou em seis segundos o recorde anterior que durava nove anos. O segundo colocado só chegou 11min14s depois do potiguar.



Foi a primeira vez que a equipe da "Raposa" mineira participou da Supermaratona.