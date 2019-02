Flamengo acerta com Cuca Depois de tentar com o Parreira e Paulo Autuori, o ex-técnico do Botafogo chega à Gávea prometendo títulos.

No final da noite da sexta-feira (12), o Flamengo revelou o nome do novo técnico que chega para o Estadual. Trata-se de Cuca, ex-técnico do Botafogo que volta ao rubro-negro com a promessa de conquistar os títulos que faltaram clube da estrela solitária. O tempo de contrato não foi divulgado pelo clube.



Não é a primeira vez que o técnico passa pelo Flamengo. Em 2005, Cuca comandou o time durante 12 jogos, onde conquistou cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Em 2008, ele esteve à frente do Botafogo, Santos e Fluminense. Cuca assume a vaga deixada por Caio Junior e se apresenta ao Flamengo na segunda-feira (15).