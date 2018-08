Seca: No Rio Grande do Norte 23 municípios decretaram situação de emergência

Luana Ferreira "Esse recurso não passa pelo governo estadual”, explicou Leonardo Arruda

Dos 25 decretos, o Governo do Estado reconheceu apenas 12. Segundo o secretário de Justiça e Cidadania, Leonardo Arruda, os demais municípios não foram reconhecidos por ausência da documentação completa. Para Brasília, onde receberão o reconhecimento do Governo Federal, já foram enviados cinco desses processos homologados estadualmente.A partir do reconhecimento da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) os municípios receberam ajuda do Ministério da Integração Nacional, que já liberou R$ 15 milhões para a Operação Pipa, em todo Brasil. “Esse recurso não passa pelo governo estadual”, explicou o secretário. De acordo com Arruda, a União credencia as cidades e mandam os carros pipas, com contrato federal.Boa saúde, Bodó, Caiçara do Rio dos Ventos, Severiano Melo, Fernando Pedrosa, Governador Dixpt-Rosado, Japi, Jardim de Angicos, João Câmara, Lagoa D’anta, Lagoa Salgado, Nova Cruz, Passagem, Passa e Fica, Pedro Avelino, Pedra Grande, Parazinho, Riachuelo, São Vicente, Serrinha, Serra de São Bento, Tangará e Touros.