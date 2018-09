Exportações do RN em outubro somam US$ 275 milhões Agronegócio continua liderando pauta de exportações do estado em outubro

As exportações em outubro mantiveram a tendência do ano, com a comercialização de produtos agrícolas na liderança da pauta. Os dados da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico (Sedec) apontam que as exportações de outubro somaram 275,6 milhões de dólares, com o melão liderando a primeira posição, com 44,5 milhões de dólares exportados.



O segundo produto da pauta de exportações é a castanha de caju, líder da pauta em setembro, com 37,6 milhões de dólares comercializados no exterior, seguido de combustível para consumo de bordo em terceiro lugar na pauta com 25,5 milhões de dólares exportados e crescimento de 65,7% com relação ao ano passado. Como no mês passado, o camarão mantém a quarta posição na pauta de exportações, com 20,9 milhões de dólares.



Alguns produtos cresceram mais de 100% em relação ao ano passado, como o álcool, com crescimento de 128%, as chapas plásticas com 130% e o grande destaque do ano: os alimentos para cães e gatos, com crescimento de 420% e comercializado por quase três bilhões de dólares.



Apesar de ocupar a 26ª posição na pauta da balança comercial do Rio Grande do Norte, o mel obteve um crescimento de 48,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os dados divulgados pela Sedec destacam ainda o aumento nas vendas do setor têxtil (cobertores e mantas), ocupando o 9º lugar na pauta de exportações com 8,8 milhões de dólares exportados e um crescimento de 19,4%.



* Fonte: Assecom