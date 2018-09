Energia do futuro Até dezembro Petrobras investirá R$ 3 bilhões. Objetivo é alcançar a produção de 115 mil barris dia até 2011.

A Petrobras investirá, até dezembro, quase três bilhões de reais, 400 milhões a mais que em 2007. O volume crescente de investimentos tem um objetivo bastante claro: aumentar, até 2011, a produção de barris de 81 para 115 mil por dia, voltando à marca alcançada em 1999.



A Petrobras também iniciou neste ano a injeção de água no campo terrestre do Canto do Amaro (Mossoró) e no campo marítimo de Ubarana, com o objetivo de aumentar a produção diária de óleo para 19,9 e 15,2 mil barris. O gás natural recebeu um incremento com o Projeto Integrado de Produção de Gás passará a produzir mais meio milhão de metros cúbicos diários, chegando à marca dos 3,5 milhões. Os dois campos do Vale do Açu receberão injeção de vapor para acelerar a produção de óleo.



O vapor virá através de um duto da Termoaçu, localizada em Alto do Rodrigues. A usina, inaugurada em setembro com a participação virtual do presidente Lula, produzirá, ao mesmo tempo, energia elétrica e vapor de água a partir do gás natural. O empreendimento promete auto-suficiência do Estado em termos de energia elétrica já nos primeiros anos de funcionamento. A principal acionista é a Petrobras.



A atenção dispensada pela Petrobras não é à toa: o RN concentra, a um só tempo, importantes reservas de gás natural, petróleo (em terra e mar), e de fontes de energia renovável, como o sol, os ventos, o biocombustível e a biomassa.



No quesito energia renovável, que ainda engatinha no País, o estado tem dado contribuições importantes. Ainda em 2008 será instalada a maior usina solar do Brasil, com quase mil placas. A energia produzida será de 60 megawatts e manterá a Unidade Experimental de Biodiesel.



Essa Unidade, localizada em Guamaré, produz biodiesel diretamente das sementes do girassol e da mamona usando uma tecnologia inovadora, que dispensa o processamento do óleo. O objetivo é conseguir sustentar o mercado potiguar quando, em 2013, se tornar obrigatória a mistura de 5% de biodiesel ao óleo diesel consumido no estado. Guamaré, distante 165 Km de Natal, também possui a primeira mini-refinaria do Estado.



Mas é talvez na energia eólica que o Estado se destaque mais. Por conta da posição geográfica das condições dos ventos, é possível que RN e Ceará sejam os mais propícios para geração dessa energia no País. Atualmente, temos apenas dois parques eólicos, em Rio do Fogo e Macau. O RN se programa, entretanto, para receber várias empresas nacionais e estrangeiras que explorarão a energia ainda em 2009.



Mesmo com tantas potencialidades, a lenha ainda é a base energética das indústrias e do povo potiguar. Os ceramistas, que respondem por quase um terço do consumo desse tipo de biomassa, procuram se adaptar às demandas ecológicas de um novo tempo e têm aderido à pratica do reflorestamento e usado podas, castanha de caju e serragens como combustível alternativo. A mudança, entretanto, ainda está muito aquém do esperado.