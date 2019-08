Os gigolôs de Gutenberg

O Guardião da Indecência

Imprensa e reconstrução nacional

No início dos anos 1990, as mudanças políticas ocorridas na ex-URSS afetaram a economia do bloco comunista. A Glasnost (transparência, em russo) e a Perestroika (reconstrução) procuravam responder ao clamor popular por mudanças econômicas e sociais.Estimular o surgimento da iniciativa privada e permitir uma maior liberdade de expressão eram as principais metas do projeto. Mas foi na redução dos gastos militares e nos subsídios aos países alinhados onde ocorreram maiores impactos. Sobretudo em Cuba, a pequena ilha com privilegiada posição geográfica.Veio o "Período Especial em Tempos de Paz" - forma suave que o governo dos irmãos Castro encontrou para dizer que o país encontrava-se falido, com o fim da mesada soviética. A dependência da URSS era total. As importações de petróleo, máquinas e víveres foram reduzidas quase a zero.O poder de importação caiu 70%, em virtude da queda no preço do açúcar, principal item de exportação cubano - de 600 dólares a tonelada, para menos de 200. Dotada de poucos recursos naturais e sem dinheiro para comprar alimentos e maquinário, o PIB da ilha encolheu quase 60% em 4 anos (1991-1994).O colapso econômico atingiu algumas das maiores conquistas dos revolucionários: a boa saúde da população e o fim da esbórnia generalizada - Havana, até os anos 1950, era o bordel dos americanos.Al Capone possuía casa de veraneio e comandava parte dos cassinos. Na falta de comida e medicamentos, surgiram doenças e focos de desnutrição. E com a necessidade de abrir a economia, o governo liberou o turismo. Diante da pobreza completa, a falta de opções de lazer para o turista foi suprimida com o retorno da prostituição institucionalizada.Foi do cenário de caos, miséria e incertezas que o escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez se alimentou para compor sua obra máxima: Trilogia Suja de Havana. São sessenta minicontos que exploram, com bom humor, a solidão de um homem de 44 anos envolvido num clima sexual e de completa falta de perspectiva.Ele abusa do rum, de charutos falsificados e do sexo para enfrentar a dureza do cotidiano, em um misto de ficção e autobiografia. Cada dia era um recomeço, uma batalha pela sobrevivência, onde não havia espaço para higiene, pudor e moralidade. Tudo em meio a uma crescente insatisfação popular.Em um dos contos, intitulado "A Lembrança da Ternura", Gutiérrez, ex-jornalista, traça um panorama sombrio da realidade cubana ao utilizar o jornalismo e a criminalidade como pano de fundo para protestar contra a escassez de alimentos, a falta de emprego e a saudade dos que abandonaram o país - apelidados sarcasticamente pelos revolucionários de Gusanos, vermes, em espanhol.Sua mulher Jaqueline, nascida em Manhattan, volta para a Big Apple, enquanto Pedro Juan fica na saudade das noitadas calientes que tinha com a amada. Aturdido, procura o amigo René, ex-fotógrafo despedido do jornal e eliminado do Conselho dos Jornalistas por tirar fotos de "lindas negras nuas".Sua amargura é extravasada por uma reflexão acerca da mídia cubana: "Embora em ganhasse a vida fazendo um jornalismo insano e covarde, cheio de concessões, em que me censuravam tudo e isso me deixava angustiado porque cada vez me sentia mais como um mercenário miserável, com minha dose diária de pés na bunda".Mas afinal, me disseram: "Precisamos de gente prudente e sensata. Com muito tino. Nada de caras viscerais, porque o país vive um momento muito delicado e fundamental na sua história". Ele sabe que nessa profissão, ou você é publicado, ou desaparece.As reconstruções nacionais sempre foram acompanhadas e fiscalizadas pelos veículos de comunicação. Foi assim na França com o Le Monde, fundado em 1944, pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. "Precisamos de um grande jornal", afirmou o próprio general Charles de Gaulle. Até mesmo no Brasil, que teve na reestruturação da Folha de São Paulo em 1984 um dos pilares da imprensa nacional do pós-regime militar.E também em Cuba, quando ainda rebeldes, Fidel Castro e Che Guevara emitiam da Sierra Maestra os informes da Rádio Rebelde e, posteriormente, já no poder, o jornal Revolución (atual Granma) - os dois, como poucos, souberam explorar imagem e propaganda. Entretanto, como chefe-de-estado, Fidel se recusou a aceitar críticas ou sugestões na condução do país.Apesar de morar em Havana, Pedro Juan Gutiérrez não tem o prazer de ver suas obras publicadas em sua terra natal. São consideradas subversivas e imorais pelo governo. Assim como a blogueira Yoani Sánchez ( www.desdecuba.com/generaciony ), eleita pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Impedida de sair de Cuba para receber o prêmio Ortega y Gasset, do jornal espanhol El País, ela grita contra as dificuldades do cotidiano em sua página virtual - traduzida em 13 idiomas, mas é constantemente abordada por agentes de segurança.Uma breve consulta aos principais veículos cubanos (granma.cu; juventudrebelde.cu, etc, todos pró-governo) percebe-se a ausência de notícias negativas sobre o país. Os barbudos esqueceram-se dos preceitos de Karl Marx: "Uma imprensa censurada é a falta de caráter da não-liberdade; é um monstro civilizado, um aborto perfumado".