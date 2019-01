Senado analisa possibilidade de extinguir cobrança de taxa mínima de energia

A cobrança do chamado custo de disponibilidade – a taxa mínima de energia para os consumidores residenciais –, poderá vir a ser definitivamente proibida. Isso se for transformado em lei projeto do senador Osmar Dias (PDT-PR) que será analisado na quarta-feira (10) pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado.O objetivo é permitir somente a cobrança da energia efetivamente consumida em cada unidade residencial.A Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, por meio da Resolução 16/01, já havia suspendido a cobrança do custo de disponibilidade para o consumo de até 100 kWh por mês. De acordo com essa decisão, "as faturas de energia elétrica, cujo consumo medido seja inferior à respectiva meta e não exceda a 100 kWh, serão calculadas mediante a aplicação da tarifa específica ao consumo verificado, concedendo-se o bônus devido e não se aplicando o custo de disponibilidade".Pelo projeto de Osmar Dias, que conta com voto favorável da relatora, senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO), "somente é permitida a cobrança para consumidores residenciais para energia efetivamente consumida, ficando vedada a cobrança do chamado custo de disponibilidade".A matéria será ainda analisada pelas Comissões de Assuntos Econômicos (CAE), Serviços de Infra-Estrutura (CI) e, em decisão terminativa, pela de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).

Com informações da Agência Senado.