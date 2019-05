América contrata o volante Cleisson Diretor de futebol Marcus Vinícus Meira Pires confirma jogador que disputou Série B pelo Ceará.

O diretor de futebol Marcus Vinicius Meira Pires acaba de confirmar a contratação do meia Cleisson. O jogador chega hoje e será apresentado ao técnico Marcelo Vilar no CT Abílio Medeiros, em Parnamirim.



Segundo fontes ligadas ao clube, Cleisson chega agora pela manhã e vai direto para o CT Abílio Medeiros, em Parnamirim. A diretoria, no entanto, só quer confirmar oficialmente para a imprensa a contratação depois que o jogador assine o contrato.



O curriculo do meia Cleisson se encaixa no perfil de jogador experiente que o técnico Marcelo Vilar que ver no time do América. Com 36 anos, vários títulos e presença em grandes clubes do





A experiência de Cleisson



O curriculo do meia Cleisson se encaixa no perfil de jogador experiente que o técnico Marcelo Vilar que ver no time do América. Com 36 anos, vários títulos e presença em grandes clubes do futebol brasileiro, Cleisson Edson Assunção tem tudo para repetir o que fez recentemente no Ceará, onde foi líder e capitão da equipe.



Mineiro de Belo Horizonte, iniciou a carreira em 92 no Cruzeiro, depois foi negociado com o Belenenses de Portugal. Voltou ao Brasil e novamente vestiu a camisa da "raposa". Depois, atuou pelo Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, Brasiliense, Náutico e Sport, dentre outros.

Além disso, tem uma carreira de conquistas. Foi campeão da libertadores em 97, da Copa do Brasil em 99 e colocou a faixa de campeão estadual em Minas, Rio e Rio Grande do Sul.



ficha completa do jogador



Nome completo: Cleisson Edson Assunção

Data de nascimento: 13.03.1972

Idade: 36 anos

Naturalidade: Belo Horizonte/MG

Altura: 1,80m

Posição: Meia



Clubes: 1992-1993: Cruzeiro-MG, 1993-1994: Belenenses - Portugal, 1994-1997: Cruzeiro-MG, 1998-1999: Flamengo-RJ, 1999-2000: Grêmio-RS, 2000-2002: Atlético-MG, 2003: Brasiliense-DF, 2004: Náutico-PE, 2005: Sport Recife-PE, 2005-18/12/2006: Pogon Szczecin - Polônia, 20/12/2006-27/05/2007: Santa Cruz-PE, 28/05/2007-18/12/2007: Caxias-RS, 19/12/2007-19/12/2008: Ceará-CE

Títulos: Copa Libertadores: 1997, Torneio Rio - São Paulo: 1998, Campeonato Carioca: 1999, Copa Brasil: 1999, Campeonato Mineiro: 1992, 1996, 1997, 2000, Campeonato Gaúcho: 2000

Postado por Sérgio Fraiman às 23:30 0 comentários

Segundo imprensa do CE, Cleisson é jogador do Mecão





Com informações do blog vermelho de paixão