Santos pode até ser campeão feminino com derrota

O time de futebol feminino do Santos decide nesta quarta-feira, às 19 horas, o título da Copa do Brasil diante do Sport de Recife, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. As Meninas da Vila estão bem próximas da inédita conquista, uma vez que venceram no duelo de ida, em Recife, por 3 a 1.



Com isso, o Santos pode até perder por um gol de diferença. Se não levarem gols, as santistas ficam com a taça até mesmo se forem derrotadas por 2 a 0. Isso por que o critério de desempate são os gols marcados fora de casa.



A missão de reverter a desvantagem na casa das adversárias não será fácil para as pernambucanas. Apesar de vários desfalques durante a competição, por causa de convocações para a seleção brasileira Sub 20, o Santos tem 100% de aproveitamento, com oito vitórias em oito jogos, e um saldo positivo de 21 gols.





UOL Esporte