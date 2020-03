Polícia registra dois assassinatos na zona Norte no domingo Além dos dois homicídios, a polícia registrou um afogamento, um atropelamento e um suicídio na região.

O domingo (15) foi violento na zona Norte de Natal. Em menos de 24 horas, a polícia registrou três assassinatos na região. O primeiro deles foi na rua Pastor João Batista, em Igapó, por volta das 9h20. João Inácio de Azevedo Mendes, de 27 anos, foi encontrado num terreno baldio com uma perfuração de arma de fogo.



A segunda morte foi registrada na estrada de Jenipabu. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em um matagal. Ele foi morto com um tiro na cabeça.



Outras mortes

A polícia também registrou um afogamento na praia de Graçandu, no litoral Norte. Um corpo de homem também não identificado foi encontrado na beira-mar por banhistas, por volta das 13h50.



Um homem morreu após ser atropelado na avenida Tomaz Landim, à noite. Francisco Damião Henrique, de 59 anos, foi atropelado por um Kadett. A polícia também registrou um suicídio na zona Norte neste domingo.