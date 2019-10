Júlio Lima faz show dançante no Castelo Pub Apresentação contará com presenças de convidados do artista.

O compositor Júlio Lima apresenta show renovado com músicas mais dançantes neste sábado (31), a partir das 22h, no Castelo Pub. A noite conta ainda com a participação do guitarrista Diego Brasil, da cantora Gidália Santana e da banda Arrelia. A discotecagem é por conta do DJ Zé Caxangá e a programação da noite também traz performance de capoeira com o grupo Boa Vontade. Os ingressos estarão sendo vendidos na hora ao preço de R$10, mas até meia-noite homens pagam R$8 e mulheres R$5.



Sem o caráter de barzinho e com a adição de algumas músicas, o show apresentado será “Há sempre música”, qua lançou sua carreira solo como intérprete no final do ano passado.



“A proposta para essa apresentação é um pouco diferenciada. Haverão algumas alterações para ficar mais dançante e agradar ao público do Castelo”, explica.



As canções são compostas por Júio, exceto “Cantos dos Girassóis”, de Jack; “Dúvida”, de Isaac Macedo e “Coagulado”, que tem letra do poeta Ricardo Cogumelo. “A música ‘Dúvida’ será uma homenagem ao meu amigo que faleceu”, diz.



A música de Júlio Lima é irreverente e lembra a sonoridade do pernambucano Lenine, segundo alguns críticos de música. “O show é para curtir, ouvir, pensar e dançar”, espera o compositor.



Show de Júlio Lima

A partir das 22h

No Castelo Pub

Ingressos: R$ 10.