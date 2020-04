SMS orienta atendimento a vítimas de violência policial Portaria assinada pelo secretário Levi Jales recomenda que médicos atendam pacientes “de forma reservada, questionando-os acerca da origem das lesões”.

O secretário de Saúde de Natal (SMS), Levi Higino Jales Júnior, recomendou que servidores das unidades da Secretaria atendam pacientes vítimas de violência policial de “forma reservada”. Ele baixou uma portaria orientando o atendimento e as providências a serem tomadas nesses casos. A portaria foi publicada na edição desta quinta-feira (19) do Diário Oficial do Município (DOM).



Levi Jales recomendou aos médicos, odontólogos, enfermeiros, entre outros profissionais da saúde que trabalhem na SMS que “no atendimento de urgência ou não a pacientes encaminhados pela Polícia Civil, pela Polícia Militar ou por instituição do Sistema Penitenciário, ou, por outro lado, ainda que não tenham sido encaminhados por órgão público, nos casos em que tais pacientes relatam agressão por agente público, atendam o mesmo, de preferência e ao menos inicialmente, de forma reservada, questionando-os acerca da origem das lesões, bem como para que tenham especial atenção ao relatar no boletim de atendimento ou prontuário todas as lesões observadas nesses pacientes”.



A portaria diz ainda que “nos casso de suspeita de agressão por agente público ou nos casos em que o paciente relatar tais fatos, encaminhar o referido boletim ou prontuário médico ao ITEP/RN e à delegacia de polícia de plantão imediatamente após o atendimento, seja por via fax ou outro meio, através do Serviço de Assistência Social ou por outro setor da SMS”.