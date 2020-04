Sementes começam a ser distribuídas no Rio Grande do Norte

Divulgação A multiplicação dos bancos de sementes permitiu reduzir pela metade os investimentos na compra de sementes.

As regiões de Pau dos Ferros, Umarizal e Mossoró foram as primeiras beneficiadas e a expectativa é que nesta quinta-feira (19) já possa ter início a distribuição no trecho entre Pau dos Ferros e o Vale do Açu. As demais regiões devem receber as sementes logo após o carnaval. “Queremos concluir tudo antes de 10 de março. A última região deve ser a de São José de Mipibu, onde o período chuvoso se inicia mais tarde”, destaca.As sementes enviadas servirão para abastecer os novos bancos de sementes, melhorar a qualidade das já utilizadas e ainda repor o estoque em alguns bancos, como os do Vale do Apodi e do Açu, que foram afetados pelas cheias do ano passado. Ao todo, são 607 bancos de sementes em todo o Estado, sendo que 125 foram criados este ano.Nos bancos, os agricultores produzem sementes para distribuição entre todos os participantes do grupo, o que permite o início do plantio antes mesmo da distribuição por parte do Governo do Estado. A Secretaria de Agricultura, por sua vez, evita a distribuição prévia, já que os agricultores poderiam plantar antes do tempo. “Se eles utilizarem as sementes logo nas primeiras chuvas e vier um veranico de uns 15 dias, a semente se perde, por isso esperamos o aval da Emparn para distribuir”, explica.A multiplicação dos bancos de sementes permitiu reduzir pela metade os investimentos na compra de sementes. Este ano o gasto total é de cerca de R$ 2,2 milhões, para a compra de 100 toneladas de algodão (para o qual não há bancos), 30 de milho, 30 de feijão e ainda 30 de sorgo granífero, esse último adquirido em uma parceria com a Emparn.“Ano passado foram 275 toneladas, que custaram R$ 2,5 milhões. Em 2004, gastamos mais de R$ 4 milhões com 1.150 toneladas”, compara o coordenador do programa. Além das sementes, serão distribuídas 150 mil mudas de cajueiro anão precoce, a partir do mês de março, também começando pela região Oeste potiguar.