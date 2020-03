Fruticultura potiguar vive expectativa quanto a exportações Gestor do projeto Fruticultura no Rio Grande do Norte, do Sebrae, não descarta aumento no volume de vendas e de área plantada em 2009.

Mais que a valorização do dólar em relação ao real, o gestor do projeto “Fruticultura no RN”, Franco Marinho, aponta que é a retração no consumo internacional, devido à crise, que vem ameaçando as vendas das frutas potiguares para os consumidores estrangeiros. Ele, porém, afirma que ainda é cedo para avaliar se esse cenário vai representar redução nas exportações em 2009 e considera que até um possível acréscimo não pode ser descartado.



“De repente, pode até mesmo haver um avanço, mas tudo isso vai depender desses fatores externos. A situação é de expectativa e muitos produtores ainda não sabem como os parceiros irão reagir à crise, mas por outro lado essa recessão mundial pode ser oportunidade para quem está capitalizado. Há, por exemplo, investidores espanhóis querendo investir aqui”, revela.



Franco Marinho acompanhou produtores locais, este mês, a feiras na Espanha e Alemanha e confirmou que o atual momento ainda é de negociações entre produtores e compradores, em relação à safra 2009/10. “Uma das preocupações, no momento, é a de fechar a última safra e entregar o que foi acertado”, explicou.