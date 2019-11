Flamengo volta a vencer com um gol no final da partida

Assim como havia ocorrido na partida contra o Bangu, no meio de semana, com um gol no fim, o Flamengo venceu o Volta Redonda pelo placar de 1 a 0, gol do atacante Josiel, na tarde deste domingo (01), em partida realizada no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, válida pela terceira rodada da Taça Guanabara.Com mais uma vitória na competição, o rubro-negro chegou aos nove pontos ganhos, mantendo-se assim 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo B. Na próxima rodada, o time enfrentará o Mesquita, no Maracanã. Já o Voltaço tentará a reabilitação enfrentando o Botafogo, na quinta-feira, no Engenhão.Logo aos cinco minutos de jogo, Vanderson chutou forte cruzado. A bola explodiu no travessão do gol de Bruno. Aos 29, foi à vez do lateral-direito Júlio Cézar chutar cruzado de perna esquerda para boa defesa de Bruno. Na única boa jogada do Flamengo na primeira etapa, Willians pedalou para cima de Júnior Baiano, mas chutou fraco.Na segunda etapa, a partida melhorou. Aos cinco minutos, Marcelinho Paraíba cobrou falta com força. A bola passou rente à trave esquerda do goleiro Edinho. Aos 12, Cuca lançou sua equipe para o ataque. O treinador tirou Everton para colocar Josiel. Cinco minutos depois, foi à vez do goleiro Bruno com dores no joelho direito, deixar o gramado para entrada de Diego.A essa altura, o jogo era bastante corrido, com as duas equipes buscando o gol. Aos 29, Cuca tentou a última cartada, colocando mais um atacante: Maxi, no lugar do volante Aírton. Aos 42, saiu o gol. Após cruzamento da esquerda, Josiel, foi mais rápido que a zaga adversária e com um leve toque de perna direita, marcou: Flamengo 1 a 0. Este foi o primeiro gol do atacante em partidas oficiais com a camisa rubro-negra.Aos 45, o mesmo Josiel, recebeu passe de Maxi e livre perdeu uma grande chance de aumentar o placar. Nos acréscimos, aos 47, Marcelinho Paraíba sozinho, perdeu a última oportunidade de gol do jogo. Não se tinha tempo para mais nada.



Jogo: Flamengo 1 x 0 Volta Redonda

Local: Estádio da Cidadania, em Volta Redonda

Data: 01 de fevereiro

Horário: 17 Horas

Árbitro: Lenilton Rodrigues

Assistentes: Marco Aurélio Pessanha e Silbert Sisquim.

Volta Redonda: Edinho, Dedé, Júnior Baiano e Arlindo; Júlio Cézar, Fabrício Carvalho, Bruno Barra, Ricardo (Vandinho), Alan (Lino) e Vanderson Stolk; Zambi.

Técnico: Aílton Ferraz.

Flamengo: Bruno (Diego), Leonardo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Egídio; Airton (Maxi), Willians, Ibson e Marcelinho Paraíba; Everton (Josiel) e Obina.

Técnico: Cuca.