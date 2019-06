Polícia deflagra operação em Assu Operação Vale do Assu 3 prendeu sete pessoas acusadas de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma.

Na manhã de hoje (10), uma ação conjunta envolvendo as polícias civil e militar de Assu deflagrou a Operação Vale do Assu 3, com o objetivo de cumprir 14 mandados de busca e apreensão e prisão.



A ação foi comandada pelo delegado da cidade, José Normando Feitosa, e contou com a participação de 12 equipes coordenadas por delegados da polícia civil, além de duas equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar.



Na ação, foram presos André Fernando Alves do Nascimento, 19, com 10 pedras de crack no valor estimado de R$ 10 cada. Jadson Danilo dos Santos, também de 19 anos, e Talison Inácio da Silva foram presos acusados de associação ao tráfico.



Francisco Epaminondas Sobrinho, 59, foi enquadrado por posse ilegal de arma, portando um calibre 12 de fabricação caseira. Além deles, foram apreendidas duas menores acusadas de associação ao tráfico. Todos são naturais de Assu.



Também na operação foi preso o natalense Edson Lima de Oliveira, 21, conhecido como Galego de Natal, fugitivo da delegacia de Parnamirim, acusado de homicídio.



O delegado geral da polícia civil, Ben Hur Medeiros, disse que a operação foi proveitosa porque eles são responsáveis por homicídios e tráfico de drogas na região. O delegado geral revelou que o presos eram responsáveis por ameaças aos moradores da região.