Prestação de contas do TSE reflete a posição no resultado da eleições

Vlademir Alexandre Fátima Bezerra arrecadou cerca de R$ 1,7 mi.

Fátima Bezerra (PT) teve uma receita total de R$ 1.777.850,00. A maior doadora foi a Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré, que chegou aos R$ 147 mil. A empresa Alesat Combustíveis doou R$ 80 mil. O diretório estadual O PT estadual doou à campanha R$ 756 mil.Os candidatos com menor representativa nas pesquisas eleitorais como Dário Barbosa (PSTU) e Sandro Pimentel (Psol) tiveram boa parte das doações de pessoas físicas e valores bem inferiores aos das candidatas que disputam no primeiro e segundo lugar.Wober Junior (PPS), assim como nas eleições, ficou com o terceiro lugar no ranking das maiores receitas. Seu total foi de R$ 197.745,00, com praticamente todas as doações de pessoas físicas e recursos do próprio candidato.Joanilson de Paula Rêgo (PSDC) declarou R$ 46.569,53, dos quais apenas R$ 1 mil foram doados, o restante partiu de recursos próprios. Miguel Mossoró (PTC) apresentou receita de R$ 6.400,00.Dário Barbosa declarou uma receita de R$ 11.432,35 e Sandro Pimentel, R$ 7.660,01. Dentre as doações ao candidato do Psol constavam R$ 50 doado pelo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Ivonildo Rêgo.Na lista do Tribunal Superior Eleitoral não mostrava nenhuma receita do candidato Pedro Quithé, que durante a campanha estimou os gastos em R$ 10 milhões.