Luxemburgo apresenta queixa no 23º DP contra facção do Palmeiras O treinador reclama de lesão corporal, e afirma ter sido agredido na última sexta-feira, no aeroporto de Congonhas, por membros da facção.

Pela segunda vez em menos de dez dias, o advogado de Vanderlei Luxemburgo, Antonio Carlos Catta-Preta, compareceu ao 23º Distrito Policial, localizado em Perdizes, Zona Oeste de São Paulo, para fazer uma representação contra a principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde.



Dessa vez, o treinador reclama de lesão corporal: afirma ter sido agredido na última sexta-feira, no aeroporto de Congonhas, por membros da facção, antes do embarque para o Rio de Janeiro. Ele sofreu uma fratura no cotovelo direito e está com o braço imobilizado. Representantes da torcida, porém, se defendem e contam que o próprio Luxemburgo iniciou a briga.



"O inquérito vai fluir, e o prazo estabelecido para o término é de 30 dias. Depois vai para o Fórum Criminal, e o promotor de Justiça deve oferecer uma denúncia por lesão corporal. O Ministério Público também vai acompanhar, através do promotor Paulo Castilho", explicou Catta-Preta.



A diretoria do Palmeiras também promete tomar atitudes para garantir a integridade do treinador e dos jogadores. "O clube não tem muito o que fazer, a não ser reforçar a segurança. Sobre os fatos que ocorreram, vamos acompanhar de perto e oferecer todas as informações necessárias para a Justiça", apontou o vice-presidente de futebol, Gilberto Cipullo.



Na semana passada, o advogado do comandante palmeirense já requisitara a abertura de um inquérito por ameaças. Após a derrota para o Grêmio, o carro de Luxemburgo fora cercado por alguns torcedores e por um conselheiro do clube, Carlos Degon, que será ouvido pelo Conselho Deliberativo do Palmeiras nesta quarta-feira.



"Procuramos o 23º DP porque lá já existe um inquérito por ameaça, que solicitamos no dia 13, quinta-feira. São fatos casados, o primeiro desencadeou o segundo, e o delegado possivelmente vai transformar em um só", apontou Catta-Preta.



Segundo o advogado, Luxemburgo deve ser convocado pelo delegado para identificar os membros da organizada envolvidos no tumulto da última sexta-feira. "O Vanderlei vai ser ouvido como vítima e passar por um exame de corpo de delito. Ele é capaz de identificar os agressores. São pessoas que freqüentam os jogos, e ele está acostumado a vê-las." O treinador já acusou o presidente da facção, André Guerra, de participar da confusão.



O técnico pentacampeão nacional solicitou proteção pessoal devido aos incidentes. No último domingo, a delegação palmeirense deixou o aeroporto de Congonhas sem passar pelo saguão - saiu direto da pista para a Academia de Futebol da Barra Funda. Viaturas do Grupo de Operações Especiais (GOE) escoltaram o ônibus da equipe paulista, derrotada no Maracanã por 5 a 2 pelo Flamengo.



Com informações do Uol Esporte