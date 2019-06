Contribuintes ainda podem pagar ICMS com desconto Pagamento foi adiado até março, atendendo a reivindicação dos empresários.

O Governo do Estado anunciou o prolongamento do prazo de pagamento, que era até 27 de dezembro, do Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS em todo o Rio Grande do Norte. A medida, adotada em atenção à classe empresarial potiguar por causa da crise financeira mundial, estende o prazo até março.



Com os novos prazos, o Governo espera regularizar a situação fiscal de mais empresários no Estado. Outro benefício autorizado pela Secretaria de Tributação é a transferência de crédito de ICMS para micro e pequenas empresas.



As medidas fazem parte do pacto anticrise firmado há um mês entre o Governo do Estado e empresários para diminuição dos efeitos da crise.