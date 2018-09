Ipatinga vence o Sport e ainda respira no Brasileirão O time pernambucano, que não almeja mais nada, caiu para o 12º lugar na tabela de classificação.

No duelo entre clubes que já pensam no planejamento para a próxima temporada, o Ipatinga venceu o Sport por 3 a 0, neste sábado, no estádio Ipatingão, no Vale do Aço, mas permaneceu na lanterna do Campeonato Brasileiro e ameaçado de rebaixamento à Série B. O time pernambucano, que não almeja mais nada na competição, confirmou a queda para o 12º lugar na tabela de classificação.



Com dois gols do atacante Ferreira e um do zagueiro Gian, o Ipatinga obteve a nona vitória no Brasileirão e chegou a 34 pontos, mas não saiu da última posição na tabela, uma vez que o penúltimo colocado, o Figueirense, está com 35 pontos.



A vitória em casa manteve a esperança dos ipatinguenses, que não se entregam por nada.

Para se manter na Série A do Brasileiro, o Ipatinga precisa obter 100% de aproveitamento nos três jogos que lhe restam. O time do Vale do Aço enfrenta o Palmeiras no domingo 23 em São Paulo. Depois, pega o Grêmio no Ipatinga e o Fluminense no Rio de Janeiro, na última rodada.



Com a derrota, o Sport permaneceu com 45 pontos e terminou a rodada em 12º lugar, posição que passou a ocupar depois da vitória do Atlético-MG sobre o Vasco, quarta-feira passada. O time de Recife enfrenta o Atlético-MG em casa. Em seguida, encara a Portuguesa em São Paulo e o Coritiba em casa.





Ipatinga

Fernando; Márcio Gabriel (Afonso), Gian, Sílvio e Baroni; Recife, Júlio, Leandro Salino e Luiz Fernando (Luciano Mandi), Ferreira e Pablo Escobar (Leo Silva)

Técnico: Enderson Moreira



Sport

Magrão, Igor, César e Durval; Sidny (Joelson), Fábio Gomes, Junior Maranhão (Kássio), Fumagalli e Dutra; Enílton (Wilson) e Roger

Técnico: Nelsinho Batista



Data: 15/11/2008 (sábado)

Local: Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG)

Árbitro: Sandro Meira Ricci (DF)

Assistentes: Eremilson Xavier Macedo (DF) e Evandro Gomes Ferreira (DF)



Com informações do UOL Esporte