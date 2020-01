Governo do Ceará promete investimentos para sediar Copa Secretário Ferrúcio Feitosa destacou que Fortaleza planeja algumas obras independente de sediar jogos da Copa do Mundo, em 2014.

A comitiva da FIFA que visitou as 17 capitais brasileiras que desejam ser uma das 12 sedes da Copa do Mundo de Futebol encerrou a série de viagens pelo país no sábado (7) ao visitarem Fortaleza, no Ceará.



Antes da visita de inspeção, o secretário de Esportes do Ceará, Ferrúcio Feitosa, disse que a capital cearense já vem investindo em reformas mesmo antes de se candidatar a uma das sedes do Mundial. "O metrô de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e a instalação de alguns resorts são planejados na cidade", disse.



Ele não escondeu a importância que o governo cearense dá ao fato de concorrer para uma das cidades escolhida. "Tudo que for necessário para trazer uma das sedes para Fortaleza será feito pelo governo do Estado”, afirmou.



O titular da Secretária de Esportes do Ceará comentou que, por sua vontade, "todas as capitais do Nordeste seriam eleitas sedes para a Copa”.



Indagado se a escolha da sede passa pelo aspecto político, o secretário rebateu ao dizer que “acredita no critério técnico determinado pela Fifa”.