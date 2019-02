Em defesa da arbitragem Eleito melhor árbitro do país pela quarta vez consecutiva, Gaciba ressalta o nível da classe.

A arbitragem brasileira foi bastante questionada e criticada durante o Campeonato Brasileiro. Erros e mais erros que até poderiam mudar a história de muitos clubes na tabela de classificação. Mas, dentre os percalços e equívocos, o árbitro Leonardo Gaciba se sobressaiu. O gaúcho, de 37 anos, eleito pela quarta vez consecutiva como melhor árbitro do país, saiu em defesa da classe, principalmente com o que tem acontecido nos últimos anos.



Leonardo Gaciba destaca os feitos dos árbitros brasileiros por trabalharem no “campeonato mais difícil do mundo”. Ele não se importa com as críticas e vê até com naturalidade quando é hostilizado pelas torcidas. “O Brasil é o país do futebol. A maior paixão do povo brasileiro é isso e quem não souber conviver com as vaias e reclamações está na profissão errada”, declarou Gaciba.



Em 2005, o escândalo provocado pelo então árbitro Edílson Pereira de Carvalho denegriu a imagem da arbitragem brasileira e gerou desconfiança por parte dos clubes e das torcidas sobre a conduta dos homens do apito. Mas o acontecido não abalou Gaciba. Passados três anos, um novo caso – o suborno oferecido a Wagner Tardelli na última rodada do Campeonato – envolvendo a arbitragem gerou indignação por parte dos árbitros.



“Não existe qualquer tipo de comparação. O tal do Edílson não pode ser comparado com o companheiro Tardelli. Como foi ele, poderia ter sido eu, ou qualquer outro, e quem fez isso queria apenas aparecer. Lamentável que isso ainda ocorra no nosso futebol”, opinou Gaciba.



Gaciba não comemora só o fato de ter sido escolhido pela quarta vez como melhor árbitro do Brasil. Ele exalta o trabalho da escola gaúcha de árbitros. O segundo e o terceiro lugar na eleição da CBF ficaram com os conterrâneos Leandro Vuaden e Carlos Eugênio Simon, respectivamente.



“É motivo de grande orgulho eu, o Simon e o Vuaden termos sido os indicados. São três gerações do apito gaúcho e isso vem do passado. A base lá no Sul é muito boa e tem muito garoto bom, se a gente bobear eles passam por cima”, afirmou Gaciba, que apitou 21 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro e faz planos para ser o árbitro brasileiro na Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil será o anfitrião.



E a revelação do apito brasileiro em 2008, Leandro Vuaden, quer seguir os passos de Gaciba. O novato, criticado por uns e elogiado por outros por deixar “o jogo correr”, afirma que tem muito o que aprender. “O Gaciba é um espelho. Tenho sempre o Gaciba na minha frente e preciso trabalhar muito para buscar o meu espaço e conquistar o que ele tem conquistado nestes últimos anos”, disse Vuaden ao site Justicadesportiva.com.br, enfatizando também a força dos gaúchos na arbitragem brasileira. “O Rio Grande do Sul tem revelado grandes valores e pode revelar muito mais. Mas, além da competência e da qualidade, é preciso ter paciência para se alcançar os objetivos”.



Justiça Desportiva