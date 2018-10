Aquino diz que votou pela derrubada do veto com incentivo do PV

Elpídio Júnior Aquino busca deixar o caso baseado-se que “São palavras juntas, e não constituem prova de ilicitude”

Com base em Cristiane Abreu, Adão e Aluísio pedem para deixar processo

Acusado de integrar o esquema de corrupção juntamente aos outros vereadores do PV na época, Júlio Protásio, Edivan Martins e Sargento Siqueira, que teriam ido de encontro aos princípios da legenda, Aquino Neto argumenta que "sempre votou de acordo com sua consciência e em consonância com os compromissos assumidos com os eleitores".A postura dos vereadores do PV foi bastante criticada por membros do partido, tendo ocorrido, inclusive, a intervenção da presidente estadual da legenda, Micarla de Sousa, que pediu aos parlamentares o voto favorável aos vetos de Carlos Eduardo. Durante trechos das interceptações telefônicas, a pevista foi citada pelos parlamentares, que comentavam a postura de Micarla em defesa da aprovação dos vetos, que estariam de acordo com os princípios ideológicos da legenda. Contudo, Aquino Neto nega a intervenção da direção do partido.Além de repelir qualquer insinuação ou acusação de recebimento de vantagens indevidas, Aquino Neto afirma que "a direção do PV, nas esferas estadual e municipal, não o pressionou, mas, pelo contrário, incentivou-o à obediência à linha programática da agremiação, razão pela qual votou pela derrubada do veto do prefeito de Natal".Alegando que não há indícios de enriquecimento ilícito, nem comprovação de vantagens recebidas ou de envolvimento em esquema de corrupção, e que não houve mudança de postura afrontando a legenda, o vereador, por meio de seu advogado, solicita "a declaração de incompetência desse douto juízo, ou absolvição de forma sumária, sendo excluído da denúncia".Na defesa dos vereadores Adão Eridan (PR) e Aluísio Machado (PSB), ambas feitas pelo advogado Armando Holanda, a exclusão de Cristiane Abreu, esposa do empresário Ricardo Abreu, da investigação demonstra que os vereadores também devem deixar o processo.No início das defesas, a trajetória dos vereadores foi esplanada pelo advogado, que classificou os dois como homens probos e, com certo exagero, homens que "integram com dificuldades uma subclasse média", mesmo que Adão Eridan tenha declarado quase R$ 500 mil em bens neste ano.Buscando expor a suposta ausência de provas para a condenação, Holanda citou questionamentos que, em seu entendimento, devem ser respondidos para que haja uma condenação: Quem praticou, que meios utilizou, o mal produzido, os motivos determinantes, o modo que praticou e o lugar em que praticou. Para o advogado, o MP apenas "juntou palavras" e "não restou devidamente comprovada a autoria, pressuposto indispensável para que seja proferida uma decisão condenatória".Como comparação à situação dos dois parlamentares, que são denunciados baseados em interceptações telefônicas, o advogado citou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte sobre Cristiane Abreu. Com os argumentos utilizados pela defesa da esposa de Ricardo Abreu, a Corte do TJ/RN decidiu excluí-la da investigação por ausência de justa causa na denúncia do MP.No entendimento de Armando Holanda, a decisão do Tribunal deve servir de exemplo para o juiz Raimundo Carlyle no caso dos dois parlamentares. "Se não há elementos mínimos de prova a fundamentar a acusação contra Cristiane Abreu, avalie em desfavor de Aluisío Machado (Adão Eridan), que teve seu nome incluído na denuncia apenas por suposições e ilações unilaterais feitas pelo MP", comparou.Por base no argumento de ausência de provas, o advogado pede a absolvição dos dois vereadores. No entanto, enquanto Adão Eridan não arrolou testemunhas, caso sejam necessárias, o vereador Aluísio Machado indicou dois nomes: a governadora Wilma Maria de Faria e o ex-prefeito de Natal Aldo Tinoco Filho.